На заводе авиаконструктора Сухого в Москве вспыхнул пожар 24.02.2024, 13:20

Горит один из ангаров.

Утром 24 февраля в Москве вспыхнул пожар на территории завода авиаконструктора Сухого, передает УНИАН.

Российские паблики в Telegram опубликовали видео с места событий. Сообщается, что пожар произошел в одном из ангаров.

Как известно, предприятие занимается разработкой, производством, маркетингом, обучением летного персонала, послепродажным обслуживанием боевых и гражданских самолетов марки «Су» и «Бе».