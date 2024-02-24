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На заводе авиаконструктора Сухого в Москве вспыхнул пожар

  • 24.02.2024, 13:20
На заводе авиаконструктора Сухого в Москве вспыхнул пожар

Горит один из ангаров.

Утром 24 февраля в Москве вспыхнул пожар на территории завода авиаконструктора Сухого, передает УНИАН.

Российские паблики в Telegram опубликовали видео с места событий. Сообщается, что пожар произошел в одном из ангаров.

Как известно, предприятие занимается разработкой, производством, маркетингом, обучением летного персонала, послепродажным обслуживанием боевых и гражданских самолетов марки «Су» и «Бе».

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