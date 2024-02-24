В Латвии составили список продукции, которую запрещено ввозить из Беларуси 24.02.2024, 14:35

Что в него вошло?

Министерство земледелия Латвии передало на согласование проект правил, где определены конкретные сельскохозяйственные и кормовые продукты, которые в дальнейшем будет запрещено ввозить в Латвию из России и Беларуси. Об этом со ссылкой на информацию на портале правовых актов сообщает Tvnet.

Предполагается, что в Латвию будет запрещен ввоз гороха, пшеницы, пшенично-ржаной смеси, ржи, ячменя, овса, кукурузы, риса, зернового сорго, гречки, проса, пшена и других зерновых продуктов российского и белорусского происхождения.

Также будет запрещен импорт соевых бобов, арахиса, копры, семян льна, рапса или сурепицы, семян подсолнечника, других семян и плодов масличных растений, кроме горчицы, муки и муки грубого помола.

Будет запрещено также импортировать семена, плоды и споры для посева, шишки хмеля, растения или части растений, используемые в основном в парфюмерии, фармацевтике или для приготовления инсектицидов и фунгицидов и аналогичных целей, стручки рожкового дерева, морских и других водорослей, сахарную свеклу и сахарный тростник, фруктовые косточки и ядра, а также другие растительные продукты, используемые в основном в продуктах питания.

Нельзя будет импортировать также зерновую солому и шелуху, кормовую брюкву, кормовую свеклу, кормовые корни, сено, люцерну, клевер, спаржу семенную, капусту кормовую, люпин, вику и аналогичные кормовые продукты.

В список запрещенных к ввозу продуктов также включены мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных, которые не пригодны для употребления в пищу человеком, жмых, отруби, шрот и другие остатки, полученные в результате просеивания, размола или другой обработки зерновых или зернобобовых культур, остатки производства крахмала и аналогичные отходы, свекловичный жом, тростниковый жмых и другие отходы сахарного производства, багасса и отходы багассы, жмых и другие твердые остатки, образующиеся в результате извлечения соевого масла, арахисового масла или других растительных или микробных жиров и масел.

Возможно, будет запрещен ввоз винных осадков, виноградных косточек, отходов растительного сырья и растительных отходов, остатков и побочных продуктов, которые могут быть использованы на корм животным.

Также будет запрещено ввозить продукты для использования в кормах для животных, в том числе корма для собак и кошек, расфасованные для розничной продажи.

Ранее сообщалось, что Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) с 24 февраля в течение 6 месяцев будет проводить усиленный контроль за поставками продовольствия и кормов из России и Беларуси.

Как пояснили в учреждении, усиленный контроль будет проводиться, чтобы устранить опасения по поводу рисков для здоровья людей и животных, а также для обеспечения соответствия грузов требованиям ЕС, в том числе для предотвращения введения потребителей в заблуждение относительно характеристик, состава, количества, срока годности, страны или места происхождения, метода изготовления или производства товаров.

В дальнейшем не менее 10% товаров определенных групп, таких, например, как горох, зерновые продукты, масличные культуры, корма для животных, поступающих из России и Беларуси, и не менее 5% товаров, поступающих из других третьих стран, будут подвергаться не только документальной, идентификационной и физической проверке, но и отбору проб для проверки в лаборатории.

По информации PVD, в 2023 году для пограничного контроля PVD было предъявлено 2,5 млн тонн различных продовольственных товаров, ввозимых из России и Беларуси, включая корма, зерно, овощи, семена, напитки, кондитерские изделия, кофе, чай и др.

Напомним, на днях сейм Латвии принял поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают импорт сельскохозяйственных и кормовых продуктов из России и Беларуси для потребления в Латвии. Согласно поправкам, импорт этих продуктов из третьих стран будет также запрещен, если они происходят из России или Беларуси. Запрет на импорт будет распространяться на сельскохозяйственную и животноводческую продукцию, которая остается в Латвии и не коснется перевозимой в другие страны ЕС.

Поправки предписывают Кабинету министров в течение двух недель после вступления их в силу издать нормативные акты, в которых будут указаны сельскохозяйственные и кормовые продукты, запрещенные к ввозу в Латвию из России и Беларуси. Кабинету министров также поручено до 1 марта следующего года оценить и доложить Сейму о влиянии планируемого запрета на экономику и общественные интересы.