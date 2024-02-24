Экс-глава MI6: Здоровье Путина ухудшается 24.02.2024, 15:10

Обострился один из симптомов болезни Паркинсона.

Бывший глава британской разведки MI6 (1996-2004 гг.) Ричард Дирлав предполагает, что у 71-летнего главы РФ Владимира Путина «что-то фундаментально не в порядке» со здоровьем.

Ходят настойчивые слухи, что у него может быть болезнь Паркинсона.

Об этом сообщило издание Independent.

«Со слов Дирлава, его источники в Европе полагают, что здоровье Путина ухудшается. Есть версия, что российский президент страдает болезнью Паркинсона, одним из симптомов которой может быть бред», - говорится в статье.

Экс-глава MI6 полагает, что именно проблемы со здоровьем вызвали у главы РФ паранойю и, возможно, заставили его отдать приказ об умерщвлении оппозиционера Алексея Навального.

«У меня нет четкого ответа на этот вопрос, но у меня есть контакты и друзья, все еще находящиеся в Восточной Европе, которые считают, что с ним что-то фундаментально не в порядке с медицинской точки зрения. Но я не врач… Это может быть болезнь Паркинсона, которая, конечно, имеет разные проявления, разные вариации и разную серьезность. Но если этот человек параноик, а я думаю, что убийство Навального может указывать на определенную паранойю, это один из симптомов», - сообщил Дирлав.

Он уточнил, что Путин, очевидно, видел угрозу даже в заключенном в тюрьму Навальном. Оппозиционер был убит всего за месяц до так называемых президентских «выборов» в РФ.