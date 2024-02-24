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Топ-пропагандистка Кремля спела песню украинской группы «Бумбокс», лидер которой служит в ВСУ

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  • 24.02.2024, 15:57
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Топ-пропагандистка Кремля спела песню украинской группы «Бумбокс», лидер которой служит в ВСУ

Мизулина угодила в скандал на встрече с военными курсантами РФ.

Глава российской «Лиги безопасного интернета», известная кремлевская пропагандистка Екатерина Мизулина во время встречи с курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища пела песню «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс». Ее лидер Андрей Хлывнюк служит в ВСУ. Об этом сообщает российское издание «ASTRA».

«Вместе с курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Екатерина Мизулина подпевала песне украинской группы «Бумбокс» под названием «Вахтерам», — сказано в сообщении.

Издание отметило, что это одна из главных песен в карьере группы «Бумбокс». Так, «Вахтерам» вышла в 2006 году и быстро стала хитом в русскоязычной среде.

По словам журналистов, «Бумбокс» был очень популярен в России 2000-х, но после аннексии Крыма в 2014-м коллектив отказался от выступлений в России. В 2022 году, после начала полномасштабной войны, лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк пошел служить в ВСУ.

Сообщается, что песня «Вахтерам» рассказывает о проблемах в отношениях. В ней много отсылок на прием наркотиков.

«Мизулина при этом регулярно жалуется в надзорные органы на «пропаганду наркотиков» в песнях российских музыкантов», — отметили журналисты.

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