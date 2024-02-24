«Заехал заправиться — везде бело-красно-белые флаги» 4 24.02.2024, 18:24

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По всей Беларуси на экранах появилась национальная символика.

Читатели сайта Charter97.org сообщают, что на экранах по всей стране появились бело-красно-белые флаги.

«Сегодня автозаправки Белоруснефть, видимо, взломали. Заехал заправиться — на всех экранах были БЧБ-флаги с «Погоней».

«В минском метро появились бело-красно-белые флаги. Экраны взломаны».

«В одном из столичных ТЦ на экране появился национальный флаг», — пишут читатели.

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