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«Заехал заправиться — везде бело-красно-белые флаги»

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  • 24.02.2024, 18:24
  • 3,820
«Заехал заправиться — везде бело-красно-белые флаги»

По всей Беларуси на экранах появилась национальная символика.

Читатели сайта Charter97.org сообщают, что на экранах по всей стране появились бело-красно-белые флаги.

«Сегодня автозаправки Белоруснефть, видимо, взломали. Заехал заправиться — на всех экранах были БЧБ-флаги с «Погоней».

«В минском метро появились бело-красно-белые флаги. Экраны взломаны».

«В одном из столичных ТЦ на экране появился национальный флаг», — пишут читатели.

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