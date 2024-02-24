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Тело Алексея Навального отдали матери

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  • 24.02.2024, 18:39
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Тело Алексея Навального отдали матери

Матери российского оппозиционера угрожали, что его «тайно похоронят».

Тело российского оппозиционера Алексея Навального отдали матери, Людмиле Навальной, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, пишет «Медуза».

«Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления», — сообщила Ярмыш.

Директор ФБК Иван Жданов поблагодарил всех, кто требовал, чтобы тело Алексея Навального передали его семье. «Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто писал и записывал видеообращения. Думаю, Алексей бы сказал, что так было и нужно поступать. Тело Алексея Навального отдали матери», — сообщил Жданов.

Ранее Людмила Навальная сообщала о шантаже. Cледователь Александр Варапаев ей угрожал «что-то сделать с телом сына». По ее словам, cотрудники СК планировали тайно похоронить Алексея, а потом показать ей, где он захоронен.

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