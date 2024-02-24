В сбитом украинца А-50 мог быть важный российский военный преступник

В сбитом украинца А-50 мог быть важный российский военный преступник2
- 24.02.2024, 19:47
- 4,782
Именно он навел ракету на Дом офицеров в Виннице.
Среди погибших в результате сбития российского самолета А-50 23 февраля мог быть Валерий Боровиков, которого ранее OSINT-аналитики называли причастным к наведению российской ракеты по Дому офицеров в Виннице 14 июля 2022 года.
Российский Telegram-канал «Досье Шпиона» утверждает, что на борту сбитого А-50 были
майор Валерий Боровиков, командир;
майор Александр Рулюк, штурман;
майор Михаил Чанцев;
капитан Сергей Васильев;
старший лейтенант Александр Провалов;
прапорщик Дмитрий Хрулев.
«Также, к этому борту прикреплены офицеры Белов, Тельманов, Солдаткин и Федосов. Были ли они на борту в момент катастрофы пока неизвестно», — сказано в сообщении российского Telegram-канала.
О том, что эти российские военные были на сбитом А-50 сообщала и Украинская правда со ссылкой на собеседников в ГУР. По данным издания, все они погибли.