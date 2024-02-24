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В сбитом украинца А-50 мог быть важный российский военный преступник

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  • 24.02.2024, 19:47
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В сбитом украинца А-50 мог быть важный российский военный преступник

Именно он навел ракету на Дом офицеров в Виннице.

Среди погибших в результате сбития российского самолета А-50 23 февраля мог быть Валерий Боровиков, которого ранее OSINT-аналитики называли причастным к наведению российской ракеты по Дому офицеров в Виннице 14 июля 2022 года.

Российский Telegram-канал «Досье Шпиона» утверждает, что на борту сбитого А-50 были

майор Валерий Боровиков, командир;

майор Александр Рулюк, штурман;

майор Михаил Чанцев;

капитан Сергей Васильев;

старший лейтенант Александр Провалов;

прапорщик Дмитрий Хрулев.

«Также, к этому борту прикреплены офицеры Белов, Тельманов, Солдаткин и Федосов. Были ли они на борту в момент катастрофы пока неизвестно», — сказано в сообщении российского Telegram-канала.

О том, что эти российские военные были на сбитом А-50 сообщала и Украинская правда со ссылкой на собеседников в ГУР. По данным издания, все они погибли.

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