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В Варшаве под посольством РФ прошла многотысячная акция протеста

  • 24.02.2024, 21:44
В Варшаве под посольством РФ прошла многотысячная акция протеста

Участники акции призвали Запад передать Украине больше оружия.

Возле посольства России в Варшаве состоялась акция протеста, пишет «Новая Польша». Во вторую годовщину начала полномасштабной войны тысячи украинцев, белорусов и поляков пришли почтить память жертв российской агрессии, призвать Польшу и мир передать больше оружия Украине и напомнить о стойкости украинского народа.

Участники акции прошли маршем к зданию польского Сейма.

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