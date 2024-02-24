В Варшаве под посольством РФ прошла многотысячная акция протеста 24.02.2024, 21:44

Участники акции призвали Запад передать Украине больше оружия.

Возле посольства России в Варшаве состоялась акция протеста, пишет «Новая Польша». Во вторую годовщину начала полномасштабной войны тысячи украинцев, белорусов и поляков пришли почтить память жертв российской агрессии, призвать Польшу и мир передать больше оружия Украине и напомнить о стойкости украинского народа.

Участники акции прошли маршем к зданию польского Сейма.