Среди российских летчиков началась паника 4 25.02.2024, 9:26

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Пилоты отказываются выполнять боевые задачи.

Российский президент 22 февраля совершил 30-минутный полет на «новом» военном истребителе Ту-160М. Это третий полет Владимира Путина на боевом самолете за 25 лет его правления.

В комментариях под видео россияне высмеяли диктатора и размечтались, что он лично полетит «бомбить» Украину, где чуть ли не ежедневно падает российская авиация. Подробнее об этом «24 Каналу» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Как Путин «утешает» российских пилотов

Полет Владимира Путина на Ту-160М – это политический шаг направленный на поддержку российских летчиков, которые сейчас в панике. Вероятно, военное руководство России столкнулось с отказом пилотов выполнять боевые задачи.

«Политические шаги Кремля – передача иконы воздушно-космическим силам вооруженных сил России от Путина и демонстрация «любви» диктатора к авиации, в частности полет на Ту-160М», – сказал Жданов.

Кроме этого, российские СМИ распространяют крайне сомнительный по качеству и содержанию видеоролик, что якобы ЗРК Patriot нет, мол, он был уничтожен. Однако Patriot – это комплекс и уничтожить его очень сложно.

Что известно о Ту-160М

Основная цель видео, где человек похожий на Путина летает на Ту-160М, в том, чтобы напомнить россиянам о модернизации воздушного судна.

«Старый новый образец», – прокомментировал заявление о модернизации Ту-160М Жданов.

Он рассказал, что после посещения в 2019 году авиационной бригады, на вооружении которой стоят Ту-160М, Путин отдал приказ срочно возобновить производство этих самолетов. На заводе поскребли по закромам и в ангарах нашли фюзеляж (корпус самолета – «24 Канал»), который стоял там еще с советских времен. Его собрали и на базе этого фюзеляжа создали «новый» самолет.

«Я не отрицаю, что что-то россияне все же модернизировали, добавили чего-то нового и написали, что это Ту-160М. Однако с тех пор ни одного другого самолета не собрано. На сегодня Россия не может выпускать такие самолеты. Отсюда и словосочетание «новый самолет»,

– отметил военный эксперт.

Перед развалом Советского Союза вышла статья, в которой разоблачили советский флот. Тогда сказали, что моряки называют некоторые корабли «голубями мира», потому что они могут ходить по морю или океану, но не могут стрелять, потому что недостроенные.

«Самолет Ту-160М тоже «голубь мира», ведь сейчас в России нет ракет, которые можно поставить в барабан и применять их для выполнения боевых задач. Кстати, за два года полномасштабного вторжения ни разу Ту-160М не использовался как бомбардировщик, только Ту-95», – подытожил Жданов.