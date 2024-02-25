До +14℃: какой будет погода в Беларуси в последние дни зимы 1 25.02.2024, 10:06

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Синоптики порадовали прогнозом.

Конец февраля и начало марта пройдут под знаком оттепели, средняя температура превысит норму на 6–8 ºС, обойдется без существенных осадков.

Такой прогноз сделал синоптик Дмитрий Рябов.

Преобладать станет антициклональный характер погоды: проще говоря, в большинстве районов будет умеренно тепло, а сквозь облака наконец начнет пробиваться солнце.

В начале недели территория Беларуси будет находиться в зоне влияния малоактивного атмосферного фронта с запада Европы, который приведет к небольшим кратковременным дождям.

Ночью будет от +1°C по востоку до +8°C по юго-западу. Днем в понедельник, 26 февраля, ожидается от +3°C по востоку до совершенно весенних +14°C по юго-западу.

После пасмурного понедельника погода начнет улучшаться. Ночью, впрочем, на востоке еще может быть слабый мороз (от -1°C, максимум же по стране – до +6 °C по западу). А вот днем продолжит теплеть: во вторник – +6°C… +12 °C, в среду – +5°C… +14°C.

Во второй половине недели белорусов ждет переменная облачность без осадков. Но температурные максимумы уже не такие большие. Ночью будет -1°C… +5°C. Днем в четверг – +5… +10°C, в пятницу – до +5 °C.

В следующие выходные предварительно будет облачно с прояснениями. В большинстве районов обойдется без осадков. Ночью температура упадет от -3°C по востоку, максимум – до +3°C по западу. В середине дня в субботу – +6°C… +9°C, в воскресенье – до +8°C.