Ивлеева приехала в Донецк, чтобы искупить вину за «Мутабор» 5 25.02.2024, 14:39

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Поездка закончилась скандалом на публике.

Российская блогерша Анастасия Ивлеева отправилась на оккупированную часть Донбасса, чтобы искупить вину перед Кремлем за скандальную «почти голую вечеринку» в клубе «Мутабор» в Москве.

Ранее российские СМИ сообщали, что поездка на оккупированные территории Украины является обязательным условием прощения и разрешения на дальнейшую работу в России.

Неделю назад в Горловку отправился российский певец Киркоров выступать перед оккупантами, до этого приезжал Дима Билан.

Однако поездка Ивлеевой на Донбасс закончилась конфузом, пишет dialog.ua.

Россиянка посетила концерт донецкого рэпера Пахомова и разместила в своем телеграм-канале сообщение, засняв выступление артиста.

«Сила в делах. Дима, спасибо за концерт», – написала она. Однако сам Пахомов такой гостье оказался не рад.

О присутствии Ивлеевой на концерте он узнал почти сразу, поэтому раскритиковал ее прямо со сцены. Он заявил, что воспринимает приезд российских звезд в Донецк как оскорбление.

«Донбасс не стиральная машина, способная помочь обелить репутацию», – заявил он.

Хотя Ивлеева была на концерте и слова рэпера слышала, она их никак не прокомментировала.