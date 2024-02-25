Пиво после вина или вино после пива: ученые дали правильный ответ 6 25.02.2024, 15:20

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Как изменение градуса влияет на похмелье?

Ученые решили узнать, влияет ли «повышение» градуса после пива на самочувствие на следующий день. Исследователи рассматривали несколько популярных фраз, которые «рекламировали» способы выпить без похмелья, вроде «выпей пиво перед вином — и назавтра будешь чувствовать себя лучше». Вот к каким выводам они пришли, пишет The New York Times.

Пиво перед вином или наоборот?

Есть ли доля правды в таких утверждениях, изучали лишь немногие, потому что такие исследования дорогие, сложные и отнимают много времени, говорит Кай О. Хенсель — доктор и исследователь университетской больницы Хелиос в Германии. Под его руководством подобным изучением тщательно занималась команда его коллег, результаты наблюдений были опубликованы в 2019 году.

Тогда ученые набрали 90 студентов в возрасте от 19 до 40 лет и разделили на три группы. В первый день первая группа сначала пила пиво, пока уровень алкоголя в крови не дошел до 0,05%, а затем переходила на белое вино до того, как концентрация алкоголя повысилась до 0,11%.

Вторая группа делала так же, но в обратном порядке — то есть сначала вино, а потом пиво. Третьей же нужно было выбрать: или вино, или пиво.

Ученые в это время спрашивали участников о самочувствии и степени опьянения, давали им еду и воду. На утро (ночевать приходилось в исследовательском центре) люди оценивали интенсивность похмелья по степени усталости, жажды, головокружения или тошноты.

Через неделю исследователи повторили весь процесс, но поменяли порядок употребления алкоголя между группами. То есть первая стала сначала пить вино, а потом пиво, вторая — наоборот. В третьей те участники тоже поменяли вид напитка.

Когда специалисты сравнили показатели похмелья участников разных групп в разные дни, оказалось, что порядок употребления не всегда влияет на симптомы. По словам доктора Хенселя, нет оптимальной последовательности, которая подходила бы для всех. Тяжесть симптомов у людей зависела от способности их организма перерабатывать алкоголь в целом. По его словам, это «развенчивает вековые мифы».

Что на самом деле снизит вероятность похмелья?

Самый простой способ свести к минимуму вероятность похмелья — пить меньше, говорит Эммерт Робертс, старший клинический преподаватель психиатрии наркозависимости в Королевском колледже Лондона.

По словам Робертс, некоторые алкогольные напитки с большей вероятностью, чем другие, вызовут недомогание утром. Более темные напитки — виски и бренди — вызывают более сильное похмелье, чем более светлые — водка и джин. Красное вино также на следующий день вызывает головную боль, хотя причины этого до конца не понятны исследователям.

В спиртных напитках, как правило, концентрация алкоголя выше, чем в пиве или вине, поэтому, если вы пьете эквивалентное количество спиртного, скорее всего, ухудшите свое самочувствие, говорит доктор.

Существует не так много проверенных способов предотвратить похмелье. По словам доктора Сары Эндрюс, доцента кафедры психиатрии и поведенческих наук медицинского факультета Джонса Хопкинса, может помочь поддержание гидратации. Чередование алкоголя с водой может замедлить скорость употребления напитка, что потенциально поможет вам в целом пить меньше. Также лучше сначала поесть, ведь алкоголь натощак может привести к еще большему опьянению.

Но если ваш единственный способ предотвратить похмелье — следовать инструкциям поговорок, это не сработает, говорит доктор Эндрюс.