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МИД Германии: Сила демократии испугала белорусский режим

  • 26.02.2024, 8:57
МИД Германии: Сила демократии испугала белорусский режим

Берлин не будет признавать «выборы» в «палатку».

Министерство иностранных дел Германии осудило систематические репрессии во время «выборов» в Беларуси.

«Мы решительно осуждаем системные репрессии во время выборов в Беларуси. Режим Лукашенко делает все возможное, чтобы подавить стремление людей к демократии. Он почувствовал силу демократической идеи – и эта сила продолжает пугать режим», – говорится в сообщении МИД в Х.

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