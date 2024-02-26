МИД Германии: Сила демократии испугала белорусский режим 26.02.2024, 8:57

Берлин не будет признавать «выборы» в «палатку».

Министерство иностранных дел Германии осудило систематические репрессии во время «выборов» в Беларуси.

«Мы решительно осуждаем системные репрессии во время выборов в Беларуси. Режим Лукашенко делает все возможное, чтобы подавить стремление людей к демократии. Он почувствовал силу демократической идеи – и эта сила продолжает пугать режим», – говорится в сообщении МИД в Х.

Wir verurteilen die systemischen Repressionen bei den Wahlen in Belarus aufs Schärfste. Das Lukaschenko-Regime tut alles, um den Demokratiewillen der Bevölkerung zu unterdrücken. Es hat die Stärke der demokratischen Idee gespürt –und diese Stärke macht dem Regime weiterhin Angst. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 25, 2024