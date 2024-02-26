Россияне начали прятать самолеты А-50 5 26.02.2024, 11:20

11,668

Чем их заменили?

На юге Украины наблюдается очень высокая активность вражеских разведывательных дронов, которые собирают информацию по линии соприкосновения и в глубине региона, пишет unian.net.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины - полковник Наталья Гуменюк заявила, что это вызвано тем, что был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

«Они сейчас стараются максимально заместить собой тот А-50, что почил непланово для россиян. Сейчас активность вражеских разведывательных дронов чрезвычайно высока в нашей зоне ответственности», - сказала она в эфире телемарафона.

Гуменюк сообщила, что за минувшие сутки более ста дронов подобного типа было зафиксировано вдоль линии боевого столкновения и на более глубокие регионы.

«Они пытаются собирать ту информацию, которую уже больше не передаст А-50. И именно из-за этого мы видим не специфическую активность тактической авиации, которая больше держится в отдаленные в акватории Черного моря, также концентрируя свои усилия на сборе соответствующих оперативных данных», - подчеркнула руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины .

Издание Forbes написало, потеря самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 для россиян очень ощутима.