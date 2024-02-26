Украинская разведка рассказала о последствиях уничтожения российского А-50 2 26.02.2024, 13:53

3,838

Теперь россияне боятся.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что после уничтожения российского самолета А-50, оккупанты отодвинули район боевого дежурства и потеряли дальность ведения разведки.

«Это очень положительно для нас. То есть, если раньше россияне могли из Азова видеть до Киева, то сейчас уже — из Краснодарского края в Киев они не достают средствами разведки», — сказал Скибицкий в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, страна-агрессор РФ может противопоставить против Украины около трехсот боевых самолетов. Если ВСУ будут сбивать каждый день по два самолета, то результат будет заметным.

Скибицкий добавил, что россияне боятся приближаться к зоне действия нашей ПВО. Подобная ситуация будет с авиацией.

«Будут мощные средства, больше средств противовоздушной обороны. Авиация, те же F-16, не позволят противнику работать на малой дальности от линии фронта. Тогда уже не будет 75 вражеских бомб по Авдеевке за одни сутки, или по Крынкам, где россияне бросали, например, 35-45 бомб по одному нашему маленькому плацдарму. Наша авиация будет эффективна, а наши пилоты опытны, обучены, мотивированы и высокопрофессиональны», — отметил Скибицкий.