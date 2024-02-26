В Беларуси в марте существенно сократится одно из пособий 2 26.02.2024, 13:58

4,318

Фото: Myfin.by

Из-за падения зарплат в стране.

В марте в Беларуси снизится размер пособия на погребение — до 1991,28 рубля. Это на 279,8 рубля меньше, чем в нынешнем месяце. Сокращение пособия произойдет из-за падения средней зарплаты по стране, отмечает «Зеркало».

В Беларуси размер пособия на погребение зависит от средней заработной платы по стране и изменяется ежемесячно. Оно равняется зарплате по состоянию на позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти. В марте будут брать за основу среднюю зарплату за январь.

Пособие на погребение назначают, если за ним обратились не позже шести месяцев со дня смерти.

При этом в случае смерти инвалида Великой Отечественной войны, лица, получавшего пенсию за особые заслуги перед страной, пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной суммы назначенной ему пенсии, но не менее средней заработной платы работников в республике за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти, уточняли ранее в ФСЗН.