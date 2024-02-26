Партизаны подняли флаг Украины в горах Крыма 5 26.02.2024, 15:19

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Фотофакт.

Активисты партизанского движения «Желтая лента» подняли флаг Украины в горах Крыма. Об этом в понедельник, 26 февраля, в День крымского сопротивления российской оккупации сообщил телеграм-канал «Желтой ленты».

«Мы снова подняли флаг Украины на вершине Крыма. 10 лет российской оккупации мы продолжаем напоминать рашистам, что Крым - это Украина! Сегодня активисты движения Желтая лента поднимают наш флаг на одну из вершин крымских гор. Вскоре увидите, как сине-желтый флаг будет возвышаться над всем полуостровом. Мы точно знаем, что Крым будет свободен от рашистов, и мы будем сопротивляться столько, сколько нужно!», – сообщают партизаны и публикуют фото флага на одной из крымских вершин.