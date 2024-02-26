Венгрия избрала нового президента 2 26.02.2024, 20:52

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Тамаш Шуйок

Страну возглавил председатель Конституционного суда.

Парламент Венгрии назначил председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока новым президентом республики, передает Index.hu.

За Шуйока проголосовали 134 парламентария, пять выступили против. Всего голосовали 146 депутатов, но семь голосов признали недействительными.

Он сменил Каталину Новак, отставку которой парламент также принял 26 февраля.

Назначить президентом республики председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока предложила коалиция двух правящих партий (ФИДЕС и христианские демократы), которые обладают в парламенте большинством в две трети голосов.

67-летний Тамаш Шуйок работает в Конституционном суде 10 лет, а с 2016 года — возглавляет его. В период с 1997 по 2014 год он держал частную юридическую практику, а с 2000 года до избрания в качестве конституционного судьи в 2014 году он был почетным консулом Австрии в Сегеде. С сентября 2005 года он преподавал конституционное право в качестве приглашенного преподавателя в Сегедском университете.

Лидер парламентской фракции «ФИДЕС» Мате Кочиш заявил, что Тамаш Шуйок олицетворяет «высокий авторитет» и вызывает уважение у любого. Bloomberg пишет, что Шуйок редко высказывался по политическим вопросам, хотя и был защитником судебных изменений, запущенных «ФИДЕС» с 2010 года, включая введение новой конституции в 2012 году, которая, по словам критиков, отменила некоторые демократические права в республике.