На границе Польши и Беларуси появится радиоэлектронное заграждение 26.02.2024, 21:28

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Его установят на пограничных реках.

На границе Польши и Беларуси появится радиоэлектронное заграждение. Польская пограничная служба планирует установить его на пограничных реках. Уже подписаны контракты. Подрядчикам даётся 10-12 месяцев для выполнения задачи. На проект потрачено более 364 млн злотых (почти $92 млн). Среди них есть и средства ЕС, сообщает strazgraniczna.pl.

Длина электронного барьера на реке Буг составит около 172 км. Там установят около 1800 видеокамер, около 4500 дневно-ночных и тепловизионных камер, а также специальные датчики, которые «обеспечивают обнаружение различных физических свойств объектов».

Электронный барьер на реках Свислочь и Источанка будет составлять около 47 километров. На 500 столбах установят тысячу дневно-ночных и тепловизионных камер, а также датчики.

Радиоэлектронное заграждение будет интегрировано в уже существующую пограничную инфраструктуру. При этом учитывается рельеф местности, чтобы исключить наличие «мертвых зон».

Отмечается, что усиление охраны границы происходит и для борьбы с нелегальной миграцией, и для пресечения контрабанды.