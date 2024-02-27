Украинский пилот Рыков, на счету которого 385 боевых вылетов, получил Героя Украины 27.02.2024, 2:32

Владислава Рыков

Посмертно.

Украинского пилота Владислава Рыкова, погибшего во время боевого задания в Донецкой области, посмертно отметили орденом Золотая Звезда и присвоили звание Герой Украины.

Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины 24 февраля.

В указе говорится, что 30-летнего полковника Рыкова наградили «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народ».

Рыков погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. У него осталась маленькая дочь.

Товарищ Рыкова, пилот Ростислав Лазаренко ранее заявил, что на счету Рыкова 385 боевых вылетов — это был лучший летчик и командир, которого он знал.