Россия прекратила экспорт бензина после разгрома НПЗ украинскими дронами 27.02.2024, 9:34

Запрет будет действовать с 1 марта по 1 сентября.

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России вынудили российские власти принимать экстренные меры. Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина. Он будет действовать с 1 марта по 1 сентября текущего года, рассказали РБК два информированных источника.

Запрет не коснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Также, по словам источников РБК, правительство решило увеличить норматив продаж дизеля на бирже с 12,5% до 16%.

С предложением ввести временный запрет на экспорт бензина к главе правительства обратился вице-премьер Александр Новак. В письме от 21 февраля он отметил, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, который связан с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

«В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», — отметил Новак.

Правительство РФ уже применяло запрет на экспорт топлива в прошлом году. В сентябре кабмин прибегал к этой мере из-за резкого роста оптовых цен. В ноябре мера была отменена. В Минэнерго тогда сообщили, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива, а биржевая оптовая стоимость бензина существенно снизилась.

С начала года Украина атаковала беспилотниками как минимум девять нефтегазовых объектов России, включая НПЗ, нефтебазы и газовые терминалы в Брянской, Курской, Волгоградской, Ярославской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

В итоге экспорт бензина за рубеж в январе рухнул на 37%, а продажи дизельного топлива — на 23%, сообщало Минэнерго РФ. Сокращение экспорта стало результатом «внеплановых ремонтов» на нефтеперерабатывающих заводах и необходимости снабжать внутренний рынок, объяснили в ведомстве.

Минэнерго заверяет, что проблем со снабжением внутреннего рынка нет и не будет: отгрузки бензина в январе увеличились на 7%, а дизельного топлива — на 17%. Кроме того, сформированы запасы: по автомобильным бензинам — 1,9 млн тонн, по дизельному топливу — 3,9 млн тонн, подчеркивает ведомство.

Если атаки продолжатся с нынешней интенсивностью, «неудобство может превратиться в проблему», считает приглашенный научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко. «НПЗ важны для экономики и для ведения войны — автомобили и грузовики, трактора и комбайны, танки и корабли, гражданские и военные самолеты надо заправлять бензином, дизтопливом и керосином, а не сырой нефтью», — отметил Вакуленко.