Австралийский миллиардер Форрест решил оказать помощь Украине 27.02.2024, 11:43

Эндрю Форрест

Он пожертвует $3,3 млн для разминирования.

Миллиардер из Австралии Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола пообещали направить «миллионы долларов на проекты по разминированию» на Украине, сообщил австралийский телеканал 9News 27 февраля. По данным последнего, благотворительный фонд Форреста Minderoo Foundation (его возглавляет Никола) намерен направить 5 млн австралийских долларов ($3,3 млн) на «обезвреживание наземных мин в тех регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры, чтобы сделать их безопасными для фермеров».

Ранее Форрест обязался вложить около $500 млн в экономику Украины после завершения конфликта. Миллиардер также пообещал потратить $750 млн на восстановление энергетической и коммуникационной инфраструктуры Украины.

В июне 2023 года премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявлял, что страна направит Украине очередной пакет помощи на 110 млн австралийских долларов ($72,1 млн), который включает 70 единиц военной техники. Еще 10 млн австралийских долларов ($6,6 млн) планировалось передать в ООН для оказания гуманитарной помощи. С учетом этого объем помощи Австралии Украине с февраля 2022 года достиг $527,7 млн.