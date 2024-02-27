Forbes: ВСУ потеряли первый танк М-1 «Абрамс» 6 27.02.2024, 13:12

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Дрон ударил по крыше.

ВСУ потеряли на фронте первый танк M1 Abrams, который был поставлен Соединенными Штатами Америки в рамках военной помощи Украине. Всего у украинских военных была 31 такая боевая машина.

Как пишет издание Forbes, в Сети появилось видео, на котором видно, как дрон охотится за одним танков Abrams, которыми оснащены военные 47-й механизированной бригады ВСУ, к западу от Авдеевки.

На отдельном изображении запечатлен тот же горящий М-1, очевидно, в результате удара того же или другого беспилотника.

«Несколько недель спустя батальон понес первую подтвержденную потерю танка. Видео с российского дрона, кажется, подтверждает, что то, чего опасались наблюдатели, произошло: дрон ударил «Абрамс» по его тонкой бронированной крыше, вызвав внутренний пожар, который, вероятно, уничтожил машину. Неясно, удалось ли спастись четырем членам экипажа», - пишет Forbes.

В издании также призвали не обращать внимания на российскую пропаганду, прославляющую первую потерю М-1.

«Ни один танк не является неуязвимым. И почти все танки особенно уязвимы для атак сверху. Есть только одно исключение: шведский Strv 122, у которого на крыше башни имеется дополнительная броня. Но даже Strv 122 не защищен от огня противника», - отмечают журналисты.