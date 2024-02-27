На путинистку Шукшину подала в суд родная сестра 3 27.02.2024, 15:07

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Мария Шукшина

Что стало причиной?

Сестра известной российской актрисы и путинистки Марии Шукшиной, которая не раз выступала с призывами уничтожения украинцев, подала на нее в суд.

По сообщению источника, которого цитирует российское издание «Стархит», яблоком раздора стали права на произведения отца Ольги и Марии — покойного звезды советского кино Василия Шукшина. Дело будет рассматривать Таганский суд Москвы. Беседа по этому поводу назначена 4 марта.

Пока обе стороны не прокомментировали данные разборки.

К слову, сестры враждуют уже давно. В частности, не так давно Ольга Шукшина нелестно отзывалась о сестре, сетуя на то, что та не заботится о пожилой матери, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Вот она не приезжает к маме. Может, она не хочет меня видеть. Ей удобно это положение, поэтому я не верю в Машины лозунги. Потому что если ты учишь всю страну как жить, то, в принципе, у тебя у самой должна быть семья идеальная. С Аней (старшая дочь Марии) они так же не разговаривают годами», — негодовала как-то она.