В ООН обеспокоены состоянием Григория Костусева, с которым жестоко обращаются в колонии 27.02.2024, 15:08

У политика онкологическое заболевание.

Эксперты ООН по правам человека выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о критическом состоянии здоровья и жестоком обращении с 66-летним политзаключенным Григорием Костусевым, который отбывает в колонии 10-летний срок по делу о «госперевороте». Отказ в медпомощи политзаключенному приравняли к пытке.

«Непредоставление надлежащего медицинского лечения и ухода за заключенным в критическом состоянии нарушает международные обязательства Беларуси в области прав человека, согласно которым с лицами, лишенными свободы, необходимо обращаться гуманно и с уважением к их человеческому достоинству. Это может быть даже равносильно пытке», — говорится в заявлении.

Там отмечается, что несвоевременное предоставление тюремной медицинской службой результатов медицинского обследования Костусеву, его адвокату и родным лишило политзаключенного возможности добиваться освобождения из-под стражи по медицинским показаниям.

«Как сообщается, несмотря на преклонный возраст и состояние здоровья, Костусев неоднократно подвергался более суровым условиям содержания под стражей, чем предусмотренные приговором, и был лишен возможности обжаловать эти действия из-за отсутствия эффективных средств правовой защиты», — заявили эксперты.

Они призвали белорусские власти рассмотреть вопрос о помиловании, смягчении наказания для Костусева или замене заключения альтернативной формой лишения свободы.

Напомним, ранее Григорий Костусев жаловался на плохое самочувствие. В неволе у политика обострились проблемы со здоровьем — у него онкологическое заболевание.

В августе прошлого года Костусев прошел онкологическое исследование, однако как минимум до осени ему не сообщали о результатах. При этом политика несколько раз отправляли в ШИЗО и ПКТ.