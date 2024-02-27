Линас Линкявичюс: Калининград будет нейтрализован, если Россия бросит вызов НАТО 7 27.02.2024, 15:53

4,406

Линас Линкявичюс

Со вступлением Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса.

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что Балтийское море станет «внутренним морем НАТО» со вступлением Швеции в альянс и, «если Россия осмелится бросить вызов НАТО», то Калининград «будет нейтрализован» в первую очередь. Об этом дипломат написал на своей странице в X (бывший Twitter).

Линкявичюс сказал, что прошлые «ложные» заявления России о том, что она окружена НАТО, «теперь становятся реальностью».

Швеция подала заявку на вступление в НАТО весной 2022 года. В январе и феврале ее присоединение к альянсу одобрили последние две страны блока — Турция и Венгрия.

Весной 2023 года в НАТО вступила Финляндия, которая подавала заявку вместе со Швецией.