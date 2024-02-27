Главный следователь по делам против Навального получил повышение 2 27.02.2024, 16:14

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Алексей Навальный

Фото: Reuters

Ранее Путин присвоил специальное звание генерал-полковника первому заместителю директора ФСИН.

Следователь по особо важным делам, полковник Роман Видюков, который вел дела против оппозиционного политика Алексея Навального, получил повышение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Следователь Видюков — главный следователь по делам против Навального. Был следователем, а теперь замглавы главного следственного управления», — написал Жданов. Он также приложил фото документа с подписью Видюкова, где зафиксирована его новая должность.

Видюков вел дело Навального о мошенничестве, а также несколько других громких расследований: дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, дело бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. В 2022 году президент России Владимир Путин наградил Видюкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, уточняет телеканал «Дождь».

20 февраля Путин присвоил специальное звание генерал-полковника первому заместителю директора ФСИН России Валерию Бояриневу. Бояринев получил новое звание через три дня после внезапной смерти Навального в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе.

О смерти Алексея Навального в исправительной колонии № 3 в поселке Харп днем 16 февраля сообщило управление ФСИН Ямало-Ненецкого административного округа. В ведомстве заявили, что политику стало плохо во время прогулки, он практически сразу потерял сознание. По официальной версии, медики более получаса пытались его реанимировать, но не смогли спасти ему жизнь.