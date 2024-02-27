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Россия отрепетировала войну в Балтийском море

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  • 27.02.2024, 16:28
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Россия отрепетировала войну в Балтийском море

Москва напряглась после вступления Швеции в НАТО.

Экипажи российских кораблей — носителей противокорабельных ракет «Калибр» и «Москит» — отработали на учениях уничтожение целей условного противника, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Балтийский флот.

«Ракетные корабли „Одинцово“ и „Серпухов“, ракетный катер „Моршанск“ выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами „Калибр“ и „Москит“ по мишеням, имитирующим отряды боевых кораблей условного противника, а также по береговым объектам условного противника, расположенным на значительном удалении от кораблей», — сообщили в пресс-службе флота. Экипажи также произвели артиллерийские стрельбы по морским целям, имитирующим безэкипажные катера противника.

Накануне парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО. После того, как в январе парламент Турции, которая долго откладывала голосование по этому вопросу, одобрил заявку Швеции, Венгрия оставалась последним препятствием на пути Швеции в альянс.

Весной 2022 года Швеция (которая до этого двести лет не вступала ни в какие военные союзы) и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Переговоры о вступлении привели к подписанию Мадридского меморандума в июне 2022 года, который представлял собой дорожную карту процесса принятия северных стран в альянс. Первоначально планировалось, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет одновременным, но из-за сложностей, возникших у Швеции с Турцией и Венгрией, Финляндия вступила в блок самостоятельно.

Как сообщал Charter97.org, посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что Балтийское море станет «внутренним морем НАТО» со вступлением Швеции в альянс и, «если Россия осмелится бросить вызов НАТО», то Калининград «будет нейтрализован» в первую очередь.

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