Пол Маккартни рассказал, кому посвящена песня Yesterday 2 27.02.2024, 16:36

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Пол Маккартни

Многие считают легендарную песню балладой о расставании.

Британский певец и продюсер, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни. Битл рассказал, кому посвящена легендарная песня Yesterday. Эти детали он раскрыл в последнем выпуске своего подкаста для авторов песен Маккартни: Жизнь в текстах, сообщает New Yourk Post.

Yesterday считают балладой о расставании, но, по словам Маккартни, она на самом деле является «выражением вины перед его матерью».

«Это было вдохновлено тем, что я чувствовал себя очень неловко из-за того, что поставил в неловкое положение свою маму», - сказал Маккартни.

Его мать была ирландского происхождения и работала медсестрой. Она умерла от осложнений рака груди в 1956 году, когда ему было 14 лет.

Исполнитель говорит, что у матери был очень «шикарный» акцент. Однажды, когда он с ребятами были на заднем дворе, она сказала что-то вроде: «Пол, ты спросишь его, собирается ли он…».

«Я сказал: «Арск!» «Арск!» Это значит «спроси», мам. И ей стало немного неловко. Помню, позже я подумал: «Боже, лучше бы я никогда этого не говорил». И это запомнилось мне. После ее смерти я подумал: «О, черт возьми, мне бы очень хотелось, чтобы так не произошло... Иногда только оглядываясь назад, ты можешь это оценить. Мне бы очень хотелось вернуть все назад, вернуть свои слова назад. Так было бы лучше», - поделился музыкант.