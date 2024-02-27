закрыть
27 февраля 2024, вторник, 17:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Чехии разрешил 20 гражданам страны воевать в Украине

  • 27.02.2024, 16:44
  • 1,646
Президент Чехии разрешил 20 гражданам страны воевать в Украине
Петр Павел

Еще 54 человека не получили одобрения.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Чехия одобрила участие в войне на украинской стороне двадцати своим гражданам. Об этом президент Чехии Петр Павел сообщил в интервью телеканалу Nova, 26 февраля его цитирует Radio Prague International.

54 человека, которые хотели защищать Украину, не получили одобрение от президента.

«В случае с некоторыми заявителями – это невыполнение условий, например, человек не должен проходить по уголовному делу, потому что для него это может быть хорошей возможностью побега», - рассказал Павел.

Участие в приятии решения также принимают министерства обороны и внутренних дел, отметил глава чешского государства.

«Но дело еще и в том, что некоторые из этих людей находятся в активном резерве. В таком случае их отсутствие может ухудшить боеспособность [Чехии]», – пояснил Павел.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин