Президент Чехии разрешил 20 гражданам страны воевать в Украине 27.02.2024, 16:44

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Петр Павел

Еще 54 человека не получили одобрения.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Чехия одобрила участие в войне на украинской стороне двадцати своим гражданам. Об этом президент Чехии Петр Павел сообщил в интервью телеканалу Nova, 26 февраля его цитирует Radio Prague International.

54 человека, которые хотели защищать Украину, не получили одобрение от президента.

«В случае с некоторыми заявителями – это невыполнение условий, например, человек не должен проходить по уголовному делу, потому что для него это может быть хорошей возможностью побега», - рассказал Павел.

Участие в приятии решения также принимают министерства обороны и внутренних дел, отметил глава чешского государства.

«Но дело еще и в том, что некоторые из этих людей находятся в активном резерве. В таком случае их отсутствие может ухудшить боеспособность [Чехии]», – пояснил Павел.