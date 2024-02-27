закрыть
27 февраля 2024, вторник, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ФИФА придумала серию межконтинентальных турниров

  • 27.02.2024, 17:13
ФИФА придумала серию межконтинентальных турниров

Когда старт, какой формат и кто хозяева.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила проект межконтинентальных товарищеских матчей. Пилотные мини-турниры состоятся в четырех странах уже в марте 2024 года.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Руководство мирового футбола объявило о запуске FIFA Series – межконтинентальные товарищеские мини-турниры всех шести конфедераций. В случае успеха этот проект будут реализовываться в марте каждого парного года.

Первый розыгрыш FIFA Series намечен на 18-26 марта. Хозяевами дебютных мини-турниров станут Алжир, Азербайджан, Саудовская Аравия (две группы) и Шри-Ланка. Полноценное развертывание соревнований было назначено на 2026 год.

«FIFA Series – это действительно положительный шаг вперед для национальных футбольных сборных на глобальном уровне. Наши ассоциации-члены уже давно изъявляют желание испытать себя против коллег со всей планеты, поэтому теперь они смогут сделать это в рамках существующего календаря международных матчей мужских сборных», – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Список участников FIFA Series в 2024 году:

FIFA Series-2024: Алжир

Участники: Алжир, Андорра, Боливия, ЮАР

FIFA Series-2024: Азербайджан

Участники: Азербайджан, Болгария, Монголия, Танзания

FIFA Series-2024: Саудовская Аравия A

Участники: Гайана, Кабо-Верде, Камбоджа, Экваториальная Гвинея

FIFA Series-2024: Саудовская Аравия B

Участники: Бермудские острова, Бруней, Вануату, Гвинея

FIFA Series-2024: Шри-Ланка

Участники: Бутан, Папуа-Новая Гвинея, ЦАР, Шри-Ланка

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин