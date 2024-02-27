Палеонтологи откопали «китайского дракона», жившего 240 000 000 лет назад 2 27.02.2024, 18:07

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Это было очень странное животное.

Палеонтологи из Китая, США и Европы обнаружили и описали новую и удивительно полную окаменелость, принадлежала пятиметровой водной рептилии Dinocephalosaurus orientalis, жившей в триасовый период. Из-за чрезвычайно длинной шеи этих животных также называют «драконами». Новому ископаемому, по оценкам, около 240 млн лет, пишет «Хайтек».

Окаменелость Dinocephalosaurus orientalis нашли в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Благодаря хорошей сохранности образца палеонтологи проанализировали полную анатомию причудливого доисторического зверя. Это первая находка полного скелета ископаемого животного, до сих пор исследователи находили только «части дракона».

Это было очень странное животное, отмечают авторы исследования. У Dinocephalosaurus orientalis были конечности, похожие на ласты, а шея длиннее, чем тело и хвост вместе взятые. Палеонтологи полагают, что длинная и гибкая шея, состоящая из 32 отдельных позвонков, могла дать преимущество при охоте, и позволить рептилиям добывать пищу, которая пряталась в расщелинах под водой.

Ученые утверждают, что животное выглядело похожим на Tanystropheus hydroides — рептилию среднего триаса. У этих животных был схожий размер, строение черепа и челюсти, адаптированной для ловли рыбы. Но Dinocephalosaurus был больше приспособлен к жизни в океане, благодаря более гибкой шее, плавным конечностям и туловищу. Также на успешную подводную охоту намекает превосходно сохранившиеся» рыбы в желудке ископаемого.