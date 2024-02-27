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В Варшаве тысячи фермеров вышли на протест

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  • 27.02.2024, 18:14
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В Варшаве тысячи фермеров вышли на протест

Впереди шествия они разместили инсталляцию в виде танка.

Во вторник, 27 февраля, тысячи польских фермеров устроили масштабный протест в Варшаве. Протестующие выступают против импорта продовольствия из Украины и политики «зеленого курса» ЕС.

Участники акции перекрыли дороги и улицы. На одной из центральных площадей они разожгли костры и файеры. В дело вмешалась полиция. Протестующие развернули флаги, баннеры, а также впереди шествия разместили инсталляцию в виде танка, сообщает polsatnews.pl.

По словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, в шествии принимают участие примерно 10 тысяч человек.

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