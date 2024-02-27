Вместо четырех самолетов МС-21 «Аэрофлоту» прислали пластмассовый макет 27.02.2024, 19:35

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Планы российских чиновников разбиваются о санкции.

«Аэрофлот» представит макет самолета МС-21 на российском Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сочи в начале марта, рассказала замдиректора департамента продаж и маркетинга компании Валентина Гребнева.

Как сообщает The Moscow Times, МС-21 — это российский пассажирский самолет, его серийное производство предполагалось начать в 2016 или 2017 году, но оно много раз откладывалось и теперь планируется на 2024 год. Первый полет МС-21 состоялся в 2017 году, хотя еще в 2009 на авиасалоне МАКС-2009 производитель заявил о планах поставить изготовление самолетов на поток к 2016. В феврале 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что сроки запуска в серийное производство МС-21 сдвигаются на конец 2020 года, в январе 2022 года он снова перенес сроки — уже на 2024 год.

В 2021 году «Аэрофлот» заявлял о планах принять четыре российских самолета МС-21 в парк группы в течение следующего года. Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», сообщала, что планирует начать полеты на МС-21 летом 2022 года.

В середине прошлого года российские чиновники представили программу развития авиатранспортной отрасли, согласно которой в ближайшие годы российским авиазаводам якобы предстоит в 46 раз увеличить выпуск гражданских самолетов и вернуться к показателям, каких не было даже в позднем СССР. Тем не менее планы российских чиновников разбиваются о санкции.