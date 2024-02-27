В Красноярске партизаны ликвидировали российского боевика, который убивал украинских пленных 12 27.02.2024, 20:07

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Он под запись сознался в военных преступлениях, совершенных на территории Украины.

В российском Красноярске был ликвидирован военный преступник Конкеев Сергей. Его автомобиль подорвали партизаны.

Как отмечает партизанское движение «Экстремист», Конкеев под запись сознался в военных преступлениях, совершенных на территории Украины. Он расстрелял трех украинцев и зарезал двух польских добровольцев.

«Также интересно и его место работы. Согласно официальным данным о трудоустройстве, он работал вертухаем в СИЗО-1 Красноярска, которое много раз фигурирует в расследованиях относительно пыток подследственных», – сказано в сообщении.

В Красноярских телеграм-каналах уже делятся видео с места взрыва: