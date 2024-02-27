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Планеты-гикеаны: что скрывают их океаны глубиной в тысячи километров?

  • 27.02.2024, 20:22
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Планеты-гикеаны: что скрывают их океаны глубиной в тысячи километров?

Астрономы думают, что там достаточно воды и, возможно, есть жизнь

В последние годы астрономы начали «охоту» на новый тип экзопланет (то есть, планет, находящихся за пределами Солнечной системы). Пока неизвестно, существуют ли эти планеты, получившие название «гикеаны», в реальности. Но если да, то у них, по расчетам ученых, есть много шансов быть пригодными для жизни, пишет «Вокруг света».

Термин гикеан (hycean) образован из слов hydrogenium (водород) и ocean (океан). Поверхность гикеанов покрыта океаном, состоящим из жидкой воды, а плотная атмосфера насыщена водородом. Гикеаны, как считают астрономы, по своим размерам должны быть гораздо больше планет земного типа, поэтому их еще называют «мини-нептунами». Ученые рассчитывают искать жизнь на гикеанах с помощью спектрографического анализа химического состава их атмосферы на предмет биосигнатур — веществ, которые появляются вследствие жизнедеятельности. Это могут быть кислород, озон, метан, оксид азота и другие газы.

А пока астрономы пытаются смоделировать условия, которые могут наблюдаться в этих гипотетических обитаемых мирах. Так, например, согласно расчетам, расстояние от поверхности воды до каменной сердцевины гикеана может колебаться от десятков до тысяч километров (для сравнения, глубина земных океанов в среднем составляет 3,7 километра). Исследование об этом опубликовано на портале препринтов arXiv.

В настоящее время уже выделено около десяти потенциальных планет-кандидатов в обитаемые гикеаны. Все они обращаются вокруг звезд — красных карликов на расстоянии в среднем около ста световых лет от Солнечной системы. Космический телескоп Джеймса Уэбба уже ведет наблюдение за самой многообещающей из них — открытой в 2015 году планетой K2-18b, расположенной в созвездии Льва.

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