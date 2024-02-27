Франция отправила истребители Mirage для перехвата самолета РФ в районе Эстонии 1 27.02.2024, 23:01

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Речь идет о российском Ил-20.

Франция была вынуждена поднять в воздух свои истребители Mirage для перехвата российского военного самолета. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Франции.

«Взлет по тревоге и перехват самолета разведки», - говорится в заявлении.

Речь идет о российском Ил-20. В Генштабе уточнили, что это произошло у побережья Эстонии.

«Цель: защитить воздушное пространство наших балтийских союзников», - добавили во Франции.

#eAP | Décollage sur alerte et interception d’un avion de reconnaissance et de renseignement Il-20 « Coot » 🇷🇺 au large des côtes 🇪🇪 par les Mirage 2000-5 🇫🇷.



Objectif : protéger l’espace aérien de nos alliés baltes. 🛡️ pic.twitter.com/QjdzyrARwG — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 27, 2024