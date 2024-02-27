Украинская бригада, которая защищала Авдеевку, отошла на первую за два года ротацию 27.02.2024, 23:16

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«Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага».

Украинские военные, которые обороняли Авдеевку от вторжения Российской Федерации, отошли на ротацию. По их словам, это первая ротация с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 110-ой отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжого Марка Безручко.

«Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец-то ротация. Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям, что нас сменили, желаем выдержки и как можно больше уничтожить «орков», - говорится в сообщении бригады.

Военные поблагодарили Авдеевскую, Мирноградскую, Покровскую военно-гражданские администрации и руководство Авдеевского коксохимического завода.

«Без вашего содействия нам бы было гораздо труднее сдерживать нашествие московитской орды», - написали военные.