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Украинская бригада, которая защищала Авдеевку, отошла на первую за два года ротацию

  • 27.02.2024, 23:16
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Украинская бригада, которая защищала Авдеевку, отошла на первую за два года ротацию

«Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага».

Украинские военные, которые обороняли Авдеевку от вторжения Российской Федерации, отошли на ротацию. По их словам, это первая ротация с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 110-ой отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжого Марка Безручко.

«Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец-то ротация. Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям, что нас сменили, желаем выдержки и как можно больше уничтожить «орков», - говорится в сообщении бригады.

Военные поблагодарили Авдеевскую, Мирноградскую, Покровскую военно-гражданские администрации и руководство Авдеевского коксохимического завода.

«Без вашего содействия нам бы было гораздо труднее сдерживать нашествие московитской орды», - написали военные.

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