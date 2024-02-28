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Стало известно, благодаря чему ВСУ начали каждый день сбивать самолеты РФ

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  • 28.02.2024, 8:27
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Стало известно, благодаря чему ВСУ начали каждый день сбивать самолеты РФ

«Самолетопад» не случаен.

В последнее время защитники украинского неба сбивают все больше российских истребителей Су-34 и других вражеских бортов. Скорее всего, это стало возможным не из-за поступления определенных типов зенитных ракет, а благодаря мастерству украинских подразделений противовоздушной обороны.

Об этом в эфире «Еспресо» сказал военный эксперт портала Defence Express Иван Киричевский. Он подчеркнул, что сейчас вопрос заключается не в том, чем именно сбили российские самолеты, а что это удалось сделать вопреки тем мерам, к которым прибегает враг, чтобы противодействовать украинской ПВО.

«Наша ПВО научилась действовать под постоянным прессингом противника в прифронтовой зоне и научилась сбивать российские самолеты. Вряд ли такая интенсивность сбития связана с поступлением тех или иных типов зенитных ракет. Скорее, это уже оперативное мастерство наших Противовоздушных сил», – отметил Киричевский.

О том, что украинские силы ПВО научились сбивать боевые самолеты оккупантов, свидетельствует целый ряд потерянных врагом бортов в течение одного лишь последнего месяца. А во вторник, 27 февраля, в день интенсивных боев воинам удалось приземлить два российских самолета Су-34.

Эксперт также предположил, какие виды вооружения защитники неба могли использовать для этого.

«Это может быть Patriot в разных комбинациях. Даже в рамках проекта FrankenSAM говорили о разных западных деталях. Также некоторые наши структуры заявили, что у нас появилась «Звезда смерти» под названием «комплекс С-200», имеющий заявленную паспортную дальность поражения воздушных целей до 250 км. Еще у нас есть итальянско-французские комплексы SAMP/T, которые тоже имеют достаточно высокую дальность поражения аэродинамических целей», – сказал он.

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