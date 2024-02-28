В Беларуси банкротится известный производитель детского питания 2 28.02.2024, 9:17

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Фото: informupack.ru

Его завод был введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

Компания «ДФС», оператор криптоплатформы Finstore.by, получила письмо от ООО «ЛВЛ Эволюшн». В нем содержится копия заявления о банкротстве эмитента, сказано на сайте платформы. Внимание на публикацию обратил Office Life.

По данным ООО «ДФС», начиная с февраля 2021 года на платформе Finstore состоялось 12 эмиссий токенов EVOLUTION.

Общее количество инвесторов, перед которыми эмитент не исполнил свои обязательства на 27 февраля 2024 года, составляет 16 человек. Различные выпуски токенов EVOLUTION в основном покупали одни и те же инвесторы.

У эмитента есть восемь выпусков токенов, срок обращения по которым не завершен и наступает в 2024—2026 годах. По выпускам, обращение которых заканчивалось в 2023 году, ООО «ЛВЛ Эволюшн» исполнило свои обязательства в полном объеме.

«ЛВЛ Эволюшн» — белорусский производитель детского питания. Его завод был введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года и выпускает готовую продукцию, в том числе под собственным брендом «Ложка в ладошке».

В октябре прошлого года Россельхознадзор временно ограничил поставки в Россию продукции ООО «ЛВЛ Эволюшн». Но уже в начале ноября ограничения были сняты.