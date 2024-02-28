Глава МИД Польши преподал Трампу урок истории 28.02.2024, 9:55

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Радослав Сикорский

Радослав Сикорский напомнил, что 5-я статья НАТО впервые была использована для защиты США.

На встрече глав МИД Польши, Франции и Германии польский министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал Путина «диктатором, которому нельзя дать победить в Украине».

Кроме того, в своем обращении к Вашингтону и лично к Дональду Трампу, польский министр напомнил, что впервые 5-я статья НАТО была применена на практике после событий 11 сентября 2001 года, сообщает RMF24.

Польский министр подчеркнул, что на сегодняшний день очень важно, чтобы на фоне вторжения Путина в Украину союз между ЕС и США стал еще крепче.

После этого Сикорский обратился к Трампу, который во время своего митинга в Южной Каролине снова дал понять, что не планирует защищать страны НАТО, если Путин на них нападет. Главной причиной, по словам Трампа, является тот факт, что не все страны Альянса должным образом заботятся о своей обороне и не выделяют оговоренные 3% ВВП на оборонную промышленность.

Однако Польша как раз и тратит те 3% ВВП, а значит будет требовать от Трампа, в случае его президентства, защиту для Варшавы от Путина.

Радослав Сикорский напомнил Трампу, что НАТО — это не контракт с охранной компанией. А вот 5-я статья была на практике использована как раз после атаки ИГИЛ на США в 2001 году. Когда Вашингтон отправил в Афганистан свою армию, то к США присоединились многие страны НАТО, включая и Польшу.

Если следовать логике Трампа, то Варшава готова потребовать денежную компенсацию за 10 лет пребывания ее войск в Афганистане. Министр иностранных дел Польши также заявил, что ему лучше вспоминать того Трампа, который еще до войны в Украине первым отправил Киеву противотанковые комплексы Javelin.