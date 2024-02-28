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Казахстан нанес неожиданный удар по Лукашенко

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  • 28.02.2024, 10:01
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Казахстан нанес неожиданный удар по Лукашенко

Страна намерена войти в топ-5 мировых производителей калийных удобрений.

В Казахстане построят первый в стране горно-обогатительный комплекс по производству калийных удобрений. Ожидается, что после выхода нового завода на полную мощность республика войдет в пятерку мировых производителей калия.

Проект нового предприятия был представлен премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область.

Планируемая мощность нового предприятия составляет 6 млн тонн. Общий объем инвестиций оценивается в $2,4 млрд.

По словам учредителя компании Qazaq Kalium Ltd. Нурлана Артыкбаева, после открытия предприятия и его выхода на полную мощность Казахстан войдет в топ-5 мировых производителей калийных удобрений с покрытием 14% доли производства на мировом рынке.

Потребность самого Казахстана данное предприятие покроет многократно, поскольку она составляет около 18 тыс. тонн калийных удобрений в год. Всю остальную произведенную продукцию предполагается отправлять зарубежным заказчикам, обеспечив республике дополнительные экспортные доходы.

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