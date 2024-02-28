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Генерал Ходжес назвал вероятные сроки нападения России на страну НАТО

  • 28.02.2024, 11:03
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Генерал Ходжес назвал вероятные сроки нападения России на страну НАТО
Бен Ходжес

В Кремле сделают то, чем угрожают.

В случае успеха в Украине Россия начнет наступление на страны Балтии или другое государство НАТО, мечта Кремля — разбить Альянс. Об этом в эфире Radio NV сказал экс-главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

В России говорят о такой атаке открыто, и если это произойдет, то НАТО будет втянуто в европейскую наземную войну, констатировал генерал.

«Если Украина не будет успешной и Россия сможет победить Украину, то я верю, что Россия сделает то, что угрожает сделать. А именно: продолжит наступление на Литву, Латвию или Эстонию, или, возможно, на Польшу или Румынию», — утверждает он.

Вряд ли Кремль посягнет на вторжение в Германию, но соседние с РФ страны под угрозой, предупредил Ходжес.

«Все, что они хотят сделать, так это разбить НАТО. А для этого им нужно напасть на какую-то балтийскую страну или, скажем, Польшу, а потом остановиться и спросить: «Вы действительно хотите ядерную войну из-за Литвы?». И если ответ «нет», то россияне победили, они сломали НАТО», — сказал экс-командующий силами США на европейском континенте.

По его словам, прибегнуть к агрессии против НАТО Россия сможет, как только оправится от потерь, которые несет во время войны в Украине.

«Как по мне, это не очень сложная задача для России — совершить такую агрессию через три-четыре года. Конечно, если Украина добьется успеха с помощью США, Германии, Великобритании, Франции, других западных стран, то Россия не сможет этого сделать. А также — если Альянс будет держаться вместе. Если США будут преданы делу, если все страны будут преданы делу, то я думаю, что Россия дальше не пойдет. Но если мы будем выглядеть слабыми, если мы не будем сплоченными, то Россия будет готова через три-четыре года», — добавил Ходжес.

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