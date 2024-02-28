В Париже появилось велотакси
- 28.02.2024, 11:27
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Пока оно работает только по выходным.
В столице Франции появилась служба велотакси Heetch Bike. По утверждению перевозчика, с его помощью можно передвигаться по городу на 40% быстрее и на 20% дешевле в сравнении с Uber.
Такси представляет собой электровелосипед, который тянет за собой пассажирскую кабинку с лобовыми стеклами и стеклянной крышей. В ней находятся сиденья с подогревом.Таким образом, пассажиры смогут с комфортом добираться до пункта назначения даже в плохую погоду.
Пока велотакси работает только по выходным.
Автомобили – самое неэкологичное транспортное средство. Они «ответственны» за 72% транспортных выбросов парниковых газов в Европе. Страны ЕС придумывают различные способы побудить людей меньше пользоваться личными автомобилями. Например, велосипедным тоннелям в Амстердаме решили добавить приятных звуков и запахов, а датский город Фреденсборг раздал семьям на тест-драйв электровелосипеды.