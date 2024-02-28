Forbes назвал оружие, которым ВСУ сбили 10 российских самолетов за 10 дней 3 28.02.2024, 11:30

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Минобороны РФ оказало «медвежью услугу» своей авиации.

За 10 дней ВКС России потеряли в Украине 10 самолетов, а о количестве летчиков пока ничего не известно.

Всего под удары попали 9 истребителей Су-34 и Су-35, а также один А-50. Это большое количество для такого промежутка времени, тем более что санкции со стороны Запада дают о себе знать именно в аэрокосмической промышленности.

На практике РФ теряет в 20 раз быстрее самолеты, чем успевает их заменить на новые, пишет журнал Forbes.

Вчера в ВСУ отметились уже 10-м уничтоженным самолетом ВКС РФ за последние 10 дней.

Экспертам пока сложно сказать, как Украине удается добиться таких фантастических показателей в уничтожении вражеской авиации.

Не исключено, что для этой цели были привлечены системы Patriot, которые используют мобильные группы ВСУ на линии фронта.

При этом не исключено, что самолет А-50 был сбит модернизированной ракетой «С-200», которую производили еще во времена СССР.

Скорее всего, очень близко к линии фронта ВСУ переместили и ЗРК NASAMS, тем более что Z-паблики публиковали в понедельник кадры с уничтоженной такой установкой на Запорожском направлении.

А так как США пока не поставляют Украине дополнительное вооружение, то в скором времени запасы ракет для иностранных РСЗО и ЗРК иссякнут.

Также не исключено, что ВКС РФ обнаглели на фоне захвата Авдеевки и стали все ближе и ближе подбираться непосредственно к линии фронта, где и становятся жертвами ПЗРК и других установок для уничтожения авиации.

Относительно А-50, то из 9 боеспособных самолетов в строю осталось только 6 единиц, или 60%.

Эксперты также уверены, что ВСУ решили использовать оставшиеся запасы ракет для NASAMS и Patriot, чтобы истощить ВКС РФ.

Тем временем в Минобороны РФ стараются делать все больше и больше авиавылетов с целью сбросить как можно больше КАБ на тот или иной город, который защищают ВСУ.

Однако стоит отметить, что РФ теряет не только свою авиацию, но и опытных пилотов, на подготовку которых уходит слишком много времени и финансов.