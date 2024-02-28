В Минск прибыла огромная колонна военной техники РФ
- 28.02.2024, 11:51
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Украинским партизанам стали известны подробности.
Украинские партизаны зафиксировали прибытие российской военной техники на территорию Беларуси. Об этом сообщили в партизанском движении «Атеш» в Telegram в среду, 28 февраля.
Агенты подполья сообщили о прибытии большой колонны техники в столицу Беларуси — Минск. В общем партизаны насчитали около 60 единиц техники ВС РФ, из которых основная часть — это БМП-2, а также 4 МТ-ЛБ.
В «Атеш» отметили, что россияне продолжают использовать территорию Беларуси в своей войне против Украины. Однако агенты подполья в Беларуси внимательно отслеживают каждый шаг войск России.