В Минск прибыла огромная колонна военной техники РФ 28.02.2024, 11:51

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Украинским партизанам стали известны подробности.

Украинские партизаны зафиксировали прибытие российской военной техники на территорию Беларуси. Об этом сообщили в партизанском движении «Атеш» в Telegram в среду, 28 февраля.

Агенты подполья сообщили о прибытии большой колонны техники в столицу Беларуси — Минск. В общем партизаны насчитали около 60 единиц техники ВС РФ, из которых основная часть — это БМП-2, а также 4 МТ-ЛБ.

В «Атеш» отметили, что россияне продолжают использовать территорию Беларуси в своей войне против Украины. Однако агенты подполья в Беларуси внимательно отслеживают каждый шаг войск России.