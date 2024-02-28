Стали известны дата и место прощания с Навальным 28.02.2024, 12:40

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Алексей Навальный

Об этом сообщили соратники убитого политика.

Дату и место прощания с умершим в российской колонии Алексеем Навальным сообщили соратники политика.

«Отпевание Алексея состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14.00. Приходите заранее. Похороны пройдут на Борисовском кладбище», — написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Напомним, 16 февраля ФСИН России сообщил о смерти политзаключенного Алексея Навального. В сообщении указано, что он умер в колонии после прогулки. Следственный комитет РФ организовал процессуальную проверку по факту смерти оппозиционера.

22 февраля матери Алексея Навального Людмиле показали тело сына и дали ознакомиться с заключением. В документе указано, что его смерть наступила от «естественных причин».

23 февраля соратники Навального заявили, что следователь потребовал от матери политика в течение трех часов согласиться на тайные похороны. В противном случае он пригрозил захоронить тело прямо в колонии.

24 февраля Юлия Навальная сообщила, что за действиями следователей, которые отказываются выдать тело ее мужа, стоит Владимир Путин. В тот же день тело Навального отдали матери.