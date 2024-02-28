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Юлия Навальная: Путин должен ответить за то, что сделал с Россией и Алексеем

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  • 28.02.2024, 14:27
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Юлия Навальная: Путин должен ответить за то, что сделал с Россией и Алексеем
Юлия Навальная

Мощное выступление вдовы политика в Европарламенте.

Юлия Навальная в среду, 28 февраля, выступила на пленарном заседании Европейского парламента. Трансляцию из Европарламента можно было смотреть на канале («Навальный LIVE»).

Навальная, в частности, рассказала о тех сложностях, с которыми пришлось столкнуться при подготовке похорон. «Мне постоянно задают вопрос: «Чем мы можем помочь?». Я попытаюсь ответить на этот вопрос», — сказала она.

Для борьбы с путинским режимом, подчеркнула Навальная, нужно применять новаторские методы, как это делал ее муж.

«Путин — кровавый монстр, главарь организованной преступной группировки», — сказала она. Нужно бороться с теми, кто помогает Путину, проводить расследования и выявлять их, не давать им обходить санкции.

«Путин должен ответить за то, что он сделал с моей страной. Путин должен ответить за то, что он сделал с соседней мирной страной. Путин должен ответить за то, что он сделал с Алексеем», — сказала она.

Мой муж никогда уже не увидит прекрасную Россию будущего, но мы должны ее увидеть. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы его мечты сбылись. Зло падет, а прекрасное будущее наступит.

Зал встал и поддержал Юлию Навальную овацией.

29 февраля Европарламент примет резолюцию в связи с убийством Алексея Навального. Ожидается, что в ней будет говориться о необходимости принятия мер «в поддержку политических заключенных и притесняемого гражданского общества» в России.

Как сообщил «Медузе» Петар Танев, внештатный советник болгарской делегации Европарламента и консультант Free Russia Foundation, участвовавший в продвижении проекта резолюции, депутаты Европарламента «хотят отдать честь Алексею Навальному, увековечив его имя как борца за свободу и демократию». По словам Танева, Европарламент расценивает убийство Навального как «кульминацию длительных политических репрессий в России».

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