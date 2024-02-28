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В Севастополе раздалась серия «очень громких» взрывов

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  • 28.02.2024, 15:26
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В Севастополе раздалась серия «очень громких» взрывов

Сразу в нескольких районах.

На временно оккупированном Крымском полуострове в среду, 28 февраля, прогремели взрывы. Громкие звуки слышали в разных районах Севастополя. Об этом сообщает «Крымский ветер» в Telegram.

Как администраторам канала рассказали местные, взрывы «хорошо слышали» на Северной стороне и на Корабельной стороне Севастополя.

О том, что в крымском городе «очень громко» в 13:21 заявили и в местном Telegram-канале «Чп / Севастополь».

«На Северной постоянно слышны взрывы, дети напуганы, убегают домой, информацию никакую не выкладывают», — говорится в сообщении.

На момент публикации материала глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев не прокомментировал взрывы в городе. Информация о разрушениях и пострадавших пока отсутствует.

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