В Севастополе раздалась серия «очень громких» взрывов

В Севастополе раздалась серия «очень громких» взрывов1
- 28.02.2024, 15:26
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Сразу в нескольких районах.
На временно оккупированном Крымском полуострове в среду, 28 февраля, прогремели взрывы. Громкие звуки слышали в разных районах Севастополя. Об этом сообщает «Крымский ветер» в Telegram.
Как администраторам канала рассказали местные, взрывы «хорошо слышали» на Северной стороне и на Корабельной стороне Севастополя.
О том, что в крымском городе «очень громко» в 13:21 заявили и в местном Telegram-канале «Чп / Севастополь».
«На Северной постоянно слышны взрывы, дети напуганы, убегают домой, информацию никакую не выкладывают», — говорится в сообщении.
На момент публикации материала глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев не прокомментировал взрывы в городе. Информация о разрушениях и пострадавших пока отсутствует.