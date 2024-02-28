закрыть
28 февраля 2024, среда, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, какой будет погода в первые дни марта

1
  • 28.02.2024, 16:06
  • 2,516
Стало известно, какой будет погода в первые дни марта

Прогноз синоптиков.

29 февраля погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Польши в восточном направлении. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, сообщает pogoda.by.

В ночные и утренние часы местами туман. Ветер южный с переходом на северо-западный слабый. Температура воздуха минимальная ночью от -1°С по востоку до +7°С по юго-западу, максимальная днем +4..+10°С, по югу до +12°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

1-2 марта республика окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, по западу до +6°С, максимальная днем от +5°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин