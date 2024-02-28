Стало известно, какой будет погода в первые дни марта 1 28.02.2024, 16:06

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Прогноз синоптиков.

29 февраля погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Польши в восточном направлении. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, сообщает pogoda.by.

В ночные и утренние часы местами туман. Ветер южный с переходом на северо-западный слабый. Температура воздуха минимальная ночью от -1°С по востоку до +7°С по юго-западу, максимальная днем +4..+10°С, по югу до +12°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

1-2 марта республика окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, по западу до +6°С, максимальная днем от +5°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу.